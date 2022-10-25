Ленобласть помогает с выбором профессии тысячам школьников и студентов

В акции «Неделя без турникетов» приняли участие 4,2 тысячи школьников и студентов из Ленобласти, а также 37 клиентов Биржи труда

Традиционная Всероссийская акция, в которой приняли участие более 100 предприятий и организаций региона, прошла с 17 по 21 октября – в этот период на предприятиях региона прошло 188 экскурсий.

Участники экскурсий могли познакомиться с работой Тихвинского вагоностроительного и ферросплавного заводов, завода «Тепловое оборудование», «Пикалевского цемента», племенного завода «Рабитицы» и многих других.

«На экскурсии я случайно встретила своего папу, который в это время проверял качество вагонов в парке. Он работает начальником отдела технического контроля вагоностроения. Завод поразил меня своим мастшабом», — поделился своими впечатлениями один из участников экскурсии.

Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.