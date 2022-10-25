Урсула фон дер Ляйен: конечная цель ЕС – не заморозка, а конфискация российских активов в Европе

При этом председатель Еврокомиссии оговорилась, что для конфискация российских активов в Европе нужна юридическая база, так как существующих законов недостаточно.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что конфискованные активы России могут быть направлены на «восстановление Украины», и назвала сумму в $350 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что выработать правовое решение для конфискации будет «непросто». Для этого «требуется большая работа» из-за беспрецедентности ситуации.