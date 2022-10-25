Названы районы, в которые будут эвакуировать петербуржцев в случае ЧС

Автор: Александр Селиванов
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Контролирующим выполнение постановления назначен вице-губернатор и глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев.

Названы районы, в которые будут эвакуировать жителей Санкт-Петербурга в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление опубликовало правительство города на своем сайте.

В список безопасных районов, куда будут в случае необходимости эвакуированы жители, попали:

Выборгский;
Курортный;
Красносельский;
Колпинский;
Приморский;
Пушкинский;
Петродворцовый.

Согласно документу, руководителям администраций перечисленных районов было дано поручение довести информацию до управляющих всех предприятий, которые находятся на подведомственной территории.

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06.10.2022 196
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