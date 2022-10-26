Из Москвы до Выборга запустят дополнительные поезда в ноябрьские праздники

Автор: Гузель Галимова
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В ноябрьские праздники и на осенние каникулы Октябрьская железная дорога решила добавить пару дополнительных поездов.

Так, 3 и 5 ноября из Москвы будут запущены дополнительные поезда до Выборга. Отправление из столицы запланировано на 23:10 с Ленинградского вокзала. Вернуться обратно можно будет 4 и 6 ноября в 19:30. В пути предусмотрена остановка на Ладожском вокзале, рассказали в пресс-службе ОЖД.

Дополнительные поезда также свяжут Петербург и Смоленск. Рейсы назначены на 28 октября и 3 ноября, а обратные — на 30 октября и 6 ноября.

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25.10.2022 78
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