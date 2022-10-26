Жителя Дагестана расстреляли возле ТРК в Колпино. Введен план-перехват

По информации ivbg.ru, полиция разыскивает неизвестного, который несколько раз выстрелил в жителя Дагестана возле ТРК «Меркурий» в Колпино. Огонь велся из травматического оружия.

По словам пострадавшего, возле ТРК «Меркурий» к нему подошел неизвестный, несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия на подъехавшем автомобиле марки Audi.

Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, огнестрельное травматическое ранение левого плеча. Полицейские ввели в действие план-перехват.