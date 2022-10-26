Минобороны освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами

Их не будут призывать вне зависимости от числа несовершеннолетних в семье.

Кроме этого, повестки не будут приходить отцам двоих детей при условии беременности супруги сроком более 22 недель. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В своём Telegram-канале она уточнила, что эту информацию ей подтвердил замминистра обороны Николай Панков.