Минобороны освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами

Их не будут призывать вне зависимости от числа несовершеннолетних в семье.
Кроме этого, повестки не будут приходить отцам двоих детей при условии беременности супруги сроком более 22 недель. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В своём Telegram-канале она уточнила, что эту информацию ей подтвердил замминистра обороны Николай Панков.
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