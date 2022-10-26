Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто не ранее 1 декабря

Минтранс России сообщил, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста запустят не ранее 1 декабря. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
— Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, – говорится в публикации.
Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.
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