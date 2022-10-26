Власти захотели ограничить выпуск и продажу зарубежных видеоигр в России

Российские власти требуют ограничить выход и реализацию зарубежных видеоигр.

Минэкономики вместе с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры намерены заставить разработчиков и продавцом игр маркировать их контент по возрастным сегментам, а еще запретить в нашей стране выпуск и реализацию видеоигр, содержащие информацию, которая запрещена для распространения.

По данным издания «Коммерсант», власти собираются «обеспечить безопасность контента ПК игр для здоровья пользователей». Помимо этого, изменения требуются для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Во время присвоения маркировки создатели игр обязаны опираться на мнение определенных ведомств, реестром которых займется Минцифры, а критерии их отбора сформирует Роскомнадзор. Ожидается, что законопроект должен вступить в свою силу с 1 марта 2024 года.