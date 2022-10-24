Россияне стали чаще интересоваться игровой техникой

По итогам шести месяцев текущего года выяснилось, что граждане России стали чаще интересоваться игровой техникой. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.
Согласно статистическим данным «М.Видео-Эльдорадо», за аналогичный период 2021 года игровыми были 40 процентов от всех проданных устройств. Как отмечается, в текущем году этот показатель достиг 50 процентов.
Уточняется, что общий объем рынка устройств для гейминга составил почти 50 миллиардов рублей. В основном жители РФ предпочитают производителей техники из Азии: Asus, Lenovo, Acer, MSI. В сегменте игровых ноутбуков самым продающимся стал Thunderobot от Haier Group китайского производства.
По словам топ-менеджера сети «Позитроника» Алексея Грибовского, рост продаж таких устройств связан с дефицитом видеокарт.