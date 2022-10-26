Петербург потратит более 15 млрд рублей на переход к новой системе уборки снега во дворах

Власти Петербурга намерены потратить более 15 млрд рублей на поэтапный переход к новой системе уборки снега во дворах.

4,3 млрд рублей уже ушло на закупку 1160 единиц уборочной техники. Еще 10,9 млрд получат жилищные агентства на реализацию новых функций по уборке. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая с докладом о проекте бюджета на 2023 год, перед депутатами ЗакСа.

На первом этапе на новую систему перейдут районы города. На втором — прямое госрегулирование введут в работе дорожных служб. На обновление их оборудования в бюджет на три года заложили еще 13,4 млрд рублей. Также Смольному придется потратиться на формирование штатов новых государственных учреждений.