Ленинградская область выиграла 27 млн рублей на развитие молодёжной политики

Денежные средства регион получил на конкурсной основе из федерального бюджета в рамках программы «Регион для молодых»

«Эти средства будут направлены на создание новой инфраструктуры – у нас появится региональный медиацентр, новые площадки для творческой, образовательной и досуговой деятельности молодежи и многое другое», — пояснил зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Мероприятия будут реализованы в 2023 году.

В конкурсе «Регион для молодых» любой регион мог представить и защитить разработанные программы комплексного развития молодёжной политики, а также получить софинансирование на развитие этой сферы. Всего в нем приняли участие представители 51 субъекта России, 42 из которых стали победителями и обладателями федеральных субсидий.

Конкурс состоялся впервые, далее его проведут в 2023 и 2024 гг. В целом субсидии составят 15 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно). При этом обязательным условием выделения денег из федерального бюджета является региональное софинансирование и включение в молодёжную программу внебюджетных средств.