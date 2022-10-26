В Петербурге мужчина сломал нос знакомой из-за отказа в близости. Ранее она сбежала от него из Нефтеюганска

По информации ivbg.ru, 24 октября женщину, переехавшую в Санкт-Петербург из Нефтеюганска, подкараулил и избил ее 38-летний знакомый. По словам 39-летней пострадавшей, она сбежала от этого мужчины, который принуждал ее к общению и физической близости.
Также женщина сообщила, что она ранее уже писала заявление на этого мужчину. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, ушибы мягких тканей головы, левой половины груди и ссадины.
По факту обращения женщины идет проверка.
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16.05.2022 4624