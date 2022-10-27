Безработный задержан возле разобранного BMW в Новополье

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 26 октября в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга заведено уголовное дело о крупной краже. Его задержали на улице Лесной в деревне Новополье Ломоносовского района.

В момент задержания рядом стоял разобранный BMW с номерами Новгородской области. Хозяйка этой иномарки ранее сообщила полиции, что еще в конце сентября отдала ремонтировать машину знакомому.

Примерно через месяц она пришла к выводу, что с машины снимаются запчасти и продаются на сайте бесплатных объявлений. Материальный ущерб автовладелицы составил 460 тысяч рублей.

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12.05.2022 1451
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