Почти 400 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

В Ленобласти с начала 2022 года ликвидировали 392 свалки.

Общий объем убранного мусора составил более 1,27 млн кубометров. Большинство свалок — 150 — нашли в лесах и еще 131 — в населенных пунктах, рассказали в комитете государственного экологического надзора. В частности, самая крупная свалка объемом около 500 тысяч кубических метров была ликвидирована в промзоне Кировского района.

Борьба с несанкционированными свалками продолжается.