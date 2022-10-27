Почти 400 свалок ликвидировали в Ленобласти с начала года

В Ленобласти с начала 2022 года ликвидировали 392 свалки.
Общий объем убранного мусора составил более 1,27 млн кубометров. Большинство свалок — 150 — нашли в лесах и еще 131 — в населенных пунктах, рассказали в комитете государственного экологического надзора. В частности, самая крупная свалка объемом около 500 тысяч кубических метров была ликвидирована в промзоне Кировского района.
Борьба с несанкционированными свалками продолжается.
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