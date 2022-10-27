Фонд поддержки предпринимательства помогает молодым предпринимателям Ленобласти открыть свое дело

Владислав Паламарчук из Гатчины получил грант как молодой предприниматель на создание сервиса и аналитической системы для продавцов товаров через маркетплейсы.

Зачем нужен подобный сервис? У продавцов на маркетплейсах часто возникает дилемма, какой товар купить, чтобы продажи радовали, так как всегда есть риск приобрести товар, который окажется невостребованным. Сервис создается для того, чтобы минимизировать эти риски.

«Мы выдаем продавцам товары, спрос на которые точно есть, и он точно растет», — заявил Владислав. Молодой предприниматель планирует запустить сервис до конца года. Сейчас его команда работает над Телеграм-ботом, который будет ежедневно предоставлять данные о наиболее популярных товарах.

Владислав прошёл обучение и защитил свой бизнес проект на площадке центра «Мой бизнес», после чего получил грант на развитие своего дела.

В 2022 году региональное правительство впервые выделило гранты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет на развитие бизнес-проектов. На сегодняшний день в Ленинградской области 35 молодых предпринимателей получили гранты в размере до 500 тысяч рублей на общую сумму более 17 млн. рублей.

Чтобы подать заявку на грант, молодым предпринимателям необходимо пройти сертифицированное обучение по методике корпорации МСП на площадке центра «Мой бизнес». Следующее обучение стартует 28 ноября 2022 года и продлится 2 месяца, после чего молодые предприниматели смогут защитить свой бизнес-проект и получить грант на развитие бизнеса.

На что могут быть направлены грантовые средства:

на оплату аренды;

ремонт помещения;

покупку программного обеспечения, оргтехники и оборудования;

покупку франшизы;

оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, авансов при заключении договора лизинга;

на приобретение основных средств (за исключением зданий и сооружений, земли и транспортных средств).

На базе Фонда также можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграм-канал МойБизнес47.

Напомним, что помимо программ грантовой поддержки, в Ленобласти Фондом предоставляется помощь и консультации действующим предпринимателям и самозанятым, а также тем, кто только хочет открыть своё дело.