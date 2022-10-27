Ветеринары Ленобласти разложили более 800 тысяч доз вакцины от бешенства – фото

Специалисты Госветслужбы Ленинградской области завершают осеннюю кампанию по профилактике бешенства диких животных.
В лесах, вокруг полигонов ТБО и в приграничных районах уже разложено более 800 тысяч лекарственных брикетов. Планируется, что к концу 2022 года число таких съедобных приманок увеличится до миллиона.
Видео: Госветслужба Ленинградской области
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ветеринарии, вакцину раскладывают не только вручную, но и с помощью техники – болотоходов, квадроциклов и малой авиации.
Вам будет интересно
С приближением холодов жители Ленобласти все чаще замечают лисиц, которые выходят к людям в поисках пищи. Накануне две рыжие хищницы были...
26.10.2022 186