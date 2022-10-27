Ветеринары Ленобласти разложили более 800 тысяч доз вакцины от бешенства – фото

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Госветслужбы Ленинградской области завершают осеннюю кампанию по профилактике бешенства диких животных.

В лесах, вокруг полигонов ТБО и в приграничных районах уже разложено более 800 тысяч лекарственных брикетов. Планируется, что к концу 2022 года число таких съедобных приманок увеличится до миллиона.

Видео: Госветслужба Ленинградской области

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ветеринарии, вакцину раскладывают не только вручную, но и с помощью техники – болотоходов, квадроциклов и малой авиации.

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26.10.2022 186
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