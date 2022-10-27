В Ленобласти продолжат идти небольшие дожди

Рабочая неделя в Ленобласти завершится облачной погодой.
В пятницу, 28 октября, в большинстве районов пройдет небольшой дождь, ночью местами ожидаются умеренные осадки. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+9°C, днем +6…+11°C.
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26.10.2022 97