В Ленобласти минимизируют расходы на новогодние украшения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение муниципалитетам свести к минимуму траты на новогоднее украшение населенных пунктов.

Соответствующее распоряжение уже направлено руководителям муниципальных образований.

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Ранее власти Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия, в том числе и новогодние корпоративы. Однако детские мероприятия решили оставить. Сэкономленные средства направят на поддержку мобилизованным и их родным и близким.