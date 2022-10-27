Фото: черный лесоруб нанес ущерб лесу в Ломоносовском районе на 230 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 26 октября в Стрельне задержан 58-летний мужчина, подозреваемый в незаконной вырубке леса на территории Ломоносовского лесничества в Ленинградской области.

Представитель лесничества сообщил в полицию, что неизвестный вырубил в общей сложности 28 кубометров леса. Ущерб от действий лесоруба составил 231 тысячу рублей.

В доме подозреваемого в деревне Вильповицы обнаружены около трех кубометров древесины, бензопила «Штиль» и мотоблок «Нева». По факту незаконной рубки лесных насаждений заведено уголовное дело.

Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти