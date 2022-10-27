Новая вакцина от ковида «Конвасэл» запущена в гражданский оборот

Вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл», которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, 28 сентября вышла в гражданский оборот.

Как предполагается, она будет эффективна против нового варианта вируса цербер. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

ТАСС. — То, что появляются единичные штаммы другие – они в целом в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность „Конвасэла” – она будет сохранена. В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября, – цитирует Скворцову

Глава ФМБА отметила, что появление новых вариантов в целом не повлияет на эпидситуацию в Российской Федерации.

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В ближайшее время могут начаться исследования вакцины у лиц старше 60 лет, заявила Вероника Скворцова.