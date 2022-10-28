На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16-10 (г.Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой;

км 670-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;

км 661 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия»:

км 145 – 159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

подъезд к г. Выборг №2 км 1 – 3 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, спил нависших деревьев.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 10+450 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»: