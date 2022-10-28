На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16-10 (г.Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой;
- км 670-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- км 661 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Вам будет интересно
Запланированная сегодня, 27 октября, разводка Ладожского моста в Ленобласти была перенесена на 28 число - вмешалась непогода. Как сообщает ФКУ Упрдор...
27.10.2022 80
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка трещин на ПЧ битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия»:
- км 145 – 159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- подъезд к г. Выборг №2 км 1 – 3 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, спил нависших деревьев.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 10+450 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 37 – 0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 2-16; км 55 – 57 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно.