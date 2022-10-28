Судебные приставы Ленобласти взыскали с работодателей более 25 млн рублей долгов по зарплате

С начала 2022 года судебные приставы Ленобласти взыскали с работодателей-должников в пользу сотрудников более 25 миллионов рублей.

За 10 месяцев было возбуждено 293 исполнительных производств, что на 179 больше, чем в прошедшем году. Всего на исполнении в УФССП находилось 359 производств.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, чтобы добиться выплаты зарплаты, приставы накладывают арест на имущество предприятий-должников, реализовывают его, а полученные денежные средства передают работникам. ФССП также взаимодействует с другими органами государственной власти.