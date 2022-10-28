На трассе «Псков» в Старом Мозино временно ограничат движение

На федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с пятницы на субботу будет полностью перекрыто движение в направлении Петербурга.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто 29 октября с 01:00 до 01:20 на 32 километре автомобильной дороги Р-23 «Псков» в районе поселка Старое Мозино. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления движением.
Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме по трем полосам.
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28.10.2022 49