На трассе «Псков» в Старом Мозино временно ограничат движение

Автор: Гузель Галимова
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На федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с пятницы на субботу будет полностью перекрыто движение в направлении Петербурга.

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Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто 29 октября с 01:00 до 01:20 на 32 километре автомобильной дороги Р-23 «Псков» в районе поселка Старое Мозино. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления движением.

Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме по трем полосам.

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28.10.2022 49
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