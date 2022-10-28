Петербурженку возмутили хэллоуинские тыквы в магазине – видео

В одном из супермаркетов Петербурга покупательница возмутилась прилавком, который сотрудники магазина оформили к празднику Хэллоуин, и потребовала убрать все украшения.

Свой диалог с администратором магазина женщина записала на видео и выложила ролик в соцсети. По ее словам, Хэллоуин — это праздник, посвященный «сатанинским культам», а раскрашенные к этому празднику тыквы оскорбили ее религиозные чувства, а также напугали ее маленьких детей.

Покупательница потребовала немедленно убрать прилавок и пообещала написать заявление в прокуратуру в ближайшее время.

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