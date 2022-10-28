Рабочие из Ленобласти до конца года сдадут 12 восстановленных домов в Мариуполе

Строители из Ленобласти помогают восстанавливать жилые дома и социальные объекты в Мариуполе ДНР.

Всего регион восстанавливает 77 многоэтажных домов, общеобразовательную и спортивную школы в донецком городе. В 24 домах уже ведутся работы, до 1 января планируется сдать 12 жилых домов. Они будут полностью готовы к заселению.

На объектах работает около 600 человек и 20 единиц техники. Затраты составили более миллиарда рублей, сообщил Александр Дрозденко на заседании Совета по межнациональным отношениям.

При этом 14 домов в Мариуполе подлежат полному демонтажу.