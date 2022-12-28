Многодетная семья из восьми человек в Кривко борется за воду

Многодетная семья в Приозерском районе, получившая участок по госпрограмме, не может провести водопровод к строящемуся дому. Технические условия от ГУП «ЛенОблВодоканал» первоначально выглядели как издевка. В попытке разрешить ситуацию, семья обратилась за помощью к Дрозденко. Пока что положение дел находится в подвешенном состоянии. Рассказываем, что произошло.

Предыстория

В августе 2021 года многодетная семья Ельцовых получила участок в деревне Кривко Сосновского сельского поселения Приозерского района по улице Урожайная. Продав квартиру, начала строительство нового дома, но загвоздкой стало проведение водопровода.

«После получения мы сразу стали планировать продажу своей квартиры. У нас их было две. Одна в 40 квадратных метров, в которой мы проживаем вместе с шестью детьми, а вторая, где жили родители. Ее уже продали. Родители сейчас снимают жилье и ждут, когда мы съедем в новый дом из нынешней, чтобы заселится сюда», — рассказал глава семьи Сергей.

В феврале 2022 года семья отправила первое заявление на получение технических условий по проведению водопровода к дому.

«Нам отказали, сказав, что мощностей для подключения новых абонентов нет», — отметил глава семьи.

По его словам, в местном отделении устно сообщили о том, что по распоряжению руководства новые объекты давно не подключают к сетям водоснабжения. Журналист ivbg ознакомилась с официальном ответом от Водоканала, где также сказано, что «без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается утверждения инвестиционной программы, необходимой для реализации строительства новой сети».

Через несколько дней Ельцовы направили заявление главе Приозерского района Александру Соклакову с просьбой обеспечить участок необходимой инженерной инфраструктурой для подключения водоснабжения и водоотведения. Его, согласно полученному ответу, перенаправили в администрацию Сосново. От последней инстанции ответа не последовало, поэтому супруга Сергея Надежда ходила на прием к действующему тогда главе местной администрации Михаилу Кирееву. Он порекомендовал семье выкопать на участке колодец. Но, по словам Сергея, участок находится на возвышенности, что вызывает сомнения в успешности подобных действий.

В июле был отправлен повторный запрос на получение технических условий, на который снова пришел отказ.

10 августа Сергей написал на страницу в соцсети «ВКонтакте» Александру Дрозденко, рассказав о возникшей проблеме. На сообщение отреагировал Комитет по строительству Ленобласти. Ведомство пояснило, что собирается инициировать собрание, где будет присутствовать приозерская администрация и сам комитет. В сообщении Ельцовых попросили подождать до октября, пояснив, что 26 числа придет ответ по решению вопроса с подключением водопровода.

«В августе состоялась сделка на продажу квартиры родителей, после чего мы смогли начать строительство. Подрядчик говорил, что к началу нового года мы должны уже въехать. Но все упирается в воду. После этого моя супруга попыталась дозвониться по прямой лини до губернатора, как в последнюю инстанцию для помощи в решении этого вопроса», — рассказал Сергей.

В сентябре Надежда смогла связаться с главой Ленобласти по прямой линии при второй попытке. Александр Дрозденко общаясь с ней отметил, что «ЛенОблВодоканал» «получает бюджетную компенсацию за обустройство сетей водоснабжения для многодетных семей». Глава региона поручил директору областной организации Сергею Морозову связаться с Надеждой и помочь в разрешении вопроса.

Разговор можно послушать на видео ниже: 9:16 — «Устройство водопровода на участки многодетных семей в Сосново».

Представители Водоканала связались с семьей в этот же день, а на следующий нанесли визит.

«В процессе общения оказалось, что у них есть новая скважина: буквально в 500-х метрах от нас. Но, так как наш участок расположен на границе между Сосново и Кривко, хотя это все одна административная единица, то они по какой-то причине не могут вести водопровод от этой скважины», — добавил Сергей.

После разговора на месте Ельцовы проехали в отделении местной администрации, где смогли пообщаться с Киреевым. Тогда выяснилось, что на собрании, про которое писал Комитет по строительству, вопрос о проведении водопровода к участкам наших героев не поднимался.

«Речь шла только об участках, которые будут выдавать многодетным на улице Фестивальная, а про наши участки глава администрации даже не знал», — озвучил глава семьи.

Итогом встречи стало то, что представители водоканала попросили семью написать заявление о внесении участков в новую техническую схему. Это было необходимо для того, чтобы «техническую схему проработали, согласовали и по ней дальше проводили водопровод».

Параллельно с этими событиями Сергей и Надежда снова подали заявление на выдачу технических условий. В этот раз ответ последовал: они пришли, но практически невыполнимые. Во-первых, Ельцовы, в соответствии с ними, должны были сами провести водопровод за свой счет. «При чем около 750 метров со стороны Кривко от панельных двухэтажных домов, ведя вдоль дороги, по совместительству делая несколько проколов в положенных местах на отворотках дороги». Рядом с той территорией проходит газовый провод. По устному заверению представителей местного Водоканала, те, кто заведуют федеральной трассой и указанным газопроводом, не позволят прокладывать водопровод в охранной зоне.

Во-вторых, по расценкам водоканала стоимость работ за водопровод по выданным техусловиям, не учитывая технического разрешения и проколов под отворотками дороги, составляет около восьми с половиной миллионов рублей. В-третьих, в приписке значилось, что после прокладки водопровода он должен быть передан на баланс водоканалу.

«Для нас эти условия не выполнимы», — заявили в семье.

Сергей, столкнувшись с такими трудностями осуществления, ознакомился с техническими условиями своих знакомых в разных населенных пунктах Ленобласти.

«У нас в схеме даже нет конечной точки подключения. Мы даже не знаем, где эта труба проходит. Ничего этого нет. У других людей, техусловия которых я изучил, есть точка подключения. К тому же, у них нет условия по передаче водопровода в юрисдикцию Водоканала, а мы, получается, должны за свой счет построить и обязаны передать», — поделился он.

На основе невыполнимости условий 10 октября Сергей и Надежда отправили запрос по поводу оплаты за проведение водопровода на электронную почту Водоканала, куда до этого отправляли заявление на выдачу техусловий. Ответ пока не пришел. По закону ведомство имеет право ответить в любой из 30 рабочих (календарных?) дней после получения документа. То есть до 10 ноября, включительно.

Ситуация меняется к лучшему

После обращения на прямую линию к губернатору Ленобласти, семья получила несколько положительных ответов от ведомств. Одно из них от Сосновской администрации, где говорится, что проводится работа по включению участка в схему водопотребления и водоотведения Сосново. После окончания процесса членов семьи заверили, что им придет подтверждения работы с соответствующими документами.

Во втором Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил, что следит за текущей ситуацией.

Начальник местного водоканала занялся выяснением ситуации с техническими условиями. Результаты он устно передал Ельцовым. По словам Сергея, в головные подразделения не были переданы на балансовую стоимость все остальные водопроводы. Они числятся как бесхозные. А полученные семьей технические условия выдавались на ближайшую к дому точку, к которой можно подключиться.

«В Водоканале со своей стороны нас попросили сходить на прием к новому главе и написать заявление на передачу на баланс в ускоренном режиме бесхозных водопроводов, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Только в таком случае они смогут выписать другие технические условия, которые будут выполнимы», — пояснил он.

В понедельник, 1 ноября, Сергей попал на прием к новому главе администрации Артему Беспалько. На встрече присутствовал заместитель руководителя администрации Приозерского района по жилищно-коммунальному хозяйству Вячеслав Стецюк.

«Я принес им схему, которую предлагает представитель местного Водоканала. Посмотрев схему по короткому пути от новой скважины (бесхозной труды — прим.ред.). Вячеслав Владимирович сказал, что это вообще не проблема — трубу передать на баланс Водоканалу. Говорил, что это действительно, самое подходящее решение. Они попросили подождать до весны. Сказали, что быстро это не получится сделать. на этом остановился наш разговор. Попросили о встрече в декабре, чтобы они отчитались о промежуточном этапе», — подытожил глава семьи Ельцовых.

Что думают о проблеме задействованные лица?

По словам главы администрации Сосново Артема Беспалько, за зиму будет разработан плана по предстоящим работам. А весной, когда земля оттаит, начнутся основные действия. Проводить водопровод «будут по частным территориям». Артем Сергеевич также пояснил, что финансово вкладываться многодетной семье придется «как и всем потребителям — подвести точки подключения к дому».

Заместитель главы администрации Приозерска по жилищно-коммунальному хозяйству Вячеслав Стецюк сообщил, что основная работа сейчас лежит на администрации Сосново и Водоканала. Они определят, «по каким землям будет проходить» водопровод.