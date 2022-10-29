В Волхове установили мемориальную доску погибшему участнику спецоперации

В Волхове Ленобласти установили мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Георгии Астахине.
Портрет героя разместили на здании Волховского многопрофильного техникума, где он учился. Георгий Астахин был посмертно награжден «Орденом мужества». Он погиб 29 марта.
Фото: Администрация Волховского района
В 2021 году Георгий Астахин окончил техникум, в котором обучался по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», в 2022 году — отправился служить по контракту.
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