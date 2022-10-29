Два племенных предприятия Ленобласти получат компенсации почти 40 млн рублей

Двум племенным предприятиям Ленобласти возместят затраты на капстроительство из федерального бюджета.

По результатам отбора Минсельхоза РФ предприятия «Красногвардейский» и «Красноозерное» получат 38,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства направлены на компенсацию затрат. Ранее предприятия реконструировали комплексы по содержанию животных, установили новое доильное оборудование.

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Отметим, в этом году из бюджета Ленобласти было выделено 1,3 миллиарда рублей на поддержку животноводства, общая господдержка агропромышленного комплекса составила 4,6 миллиарда рублей.