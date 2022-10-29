Польша намерена потребовать от России возмещение «ущерба за действия СССР» в годы Второй мировой войны

Польша намерена посчитать и потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны. О подобных планах заявил польский МИД.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки размером почти $1,3 трлн.