В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

Возведенный 63 года назад на границе Беларуси, России и Латвии памятник «Курган Дружбы» варварски поврежден со стороны прибалтийской республики.

«Возмутительно. Мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники. <…> Исходя из того, каким «уважительным» образом в странах Балтии в последнее время относятся к периоду Великой Отечественной войны, остается с горечью констатировать: это очередная борьба с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой», — написал вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян.

Видео: Лента.ру

Он заявил, что в открытых источниках нет информации от официальных органов Латвии о том, «с какой целью таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции с частью памятника».

Мемориальный комплекс «Курган Дружбы» был возведен на стыке трех стран в 1959 году в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.