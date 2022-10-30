Стало известно, где на 30 октября зафиксированы 87 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 263 человек.
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14.04.2022 2539
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+7), Кудрово (+6), Сертолово (+7), Мяглово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+3), Советский (+1), Светогорск (+1), Кондратьево (+1), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Новый Свет (+1), Кобринское (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Кипень (+2).
- Лужский район: Луга (+5), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1), Вознесенье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Севастьяново (+1), Севастьяново (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Тихвин (+1), Цвылёво (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Красный Бор (+1).