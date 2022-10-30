Давка в Сеуле: на праздновании Хэллоуина погибло более 150 человек, среди них – три молодых россиянки  

Автор: Сергей Агутин
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Давка произошла в ночь с 29 на 30 октября 2022 года в ходе празднования Хэллоуина возле отеля «Гамильтон» в развлекательном районе Итэвон в Сеуле – столице Южной Кореи. 

На праздновании собралось около 100 000 человек, что стало крупнейшим скоплением людей в стране с момента смягчения ограничений по COVID-19. Давка началась, когда толпа проходила сквозь узкий переулок.

На момент подготовки публикации известно о 151 погибшем и не менее 150 пострадавших. В тяжелом состоянии госпитализированы не менее 80 человек. Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-30 лет, из них почти две трети женщины.

В давке погибли 19 иностранцев, граждане России, Норвегии, Китая и Узбекистана. До трех выросло количество погибших россиянок – в больнице умерла женщина, которая числилась пострадавшей. Все были моложе 30 лет, одной из них был 21 год.

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