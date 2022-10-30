Yle: поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндию. В крупных украинских городах – отделения международных банд

Как сообщает Yle, Центральная криминальная полиция Финляндии располагает данными о том, что поставляемое Украине оружие попадает в руки финских преступников.

«У нас есть признаки того, что поставляемое в Украину оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», – заявил комиссар Кристер Альгрен

Полиция располагает информацией, что в распоряжении преступников оказываются штурмовые винтовки, пистолеты, гранаты и боевые беспилотники. Европол предупредил, что международные преступные сети контрабандой вывозят огнестрельное оружие и боеприпасы из Украины и в различные страны ЕС.

«В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, которые являются международной преступной организацией. Одна из них – Bandidos MC – имеет отделения в каждом крупном городе Украины», – рассказал Кристер Альгрен