9 ноября проходит Всемирный день Книги мировых рекордов Гиннесса. Редакция ivbg собрала пять интересных достижений россиян, внесенных во всем известную книгу.

Рекорд по деторождению одной матерью

Российская крестьянка Валентина, супруга крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева, которая жила в XVIII веке, воспроизвела на свет самое большое число детей. У нее был 69 детей. Роды проходили 27 раз: 16 раз двойня, семь раз тройня и четыре раза по четыре близнеца. Из всех детей младенческий возраст не пережили только двое.

Успехи многодетной матери зафиксировала Екатерина II. Позже их перенесли в Книгу Гиннесса. Супруг женщины был повторно женат. Во втором браке он имел еще 18 детей.

Рекорд покорения вершины Килиманджаро по возрасту

В конце октября 2015 года россиянка из Бурятии Ангела Викторовна Воробьева в возрасте 86 лет взошла на пик Ухуру — самой высокой вершины горы Килиманджаро. Помощь рекордсменке в пути оказывала ее 62-летняя дочь. На вершине Ангела Викторовна станцевала танго. Свое достижение женщина посвятила родной сестре, которая умерла в детском возрасте.

«На высоте 4 тысячи метров мы с гидом даже станцевали танго. А на 5 тысячи метров нам довелось встретить рассвет! Рассвет над облаками. Это впечатляет! Еще у меня пропал голос, и я не могла говорить, но повернуть назад? Нет, я даже не думала об этом», — делалась с журналистами своим триумфом пожилая экстремалка из Улан-Удэ.

Рекорд по длительности проведения командного радиоэфира

В апреле 2015 года радиоведущие передачи «Русские перцы» на «Русском радио» Алиса Селезнева, Вадим Воронов, Дмитрий Оленин утроили 60-часой марафон в прямом эфире радиостанции, побив предыдущий рекорд американцев в 57 часов. Достижение приурочили к 20 юбилею «Русского радио», приобретя звание самых выносливых специалистов своего дела.

За двое с половиной суток ведущие не только общались с радиослушателями, но и принимали в студии известных представителей из музыкальной сферы. Диалоги ведущих длились не меньше 42 минут в час с перерывами на сервисные элементы, музыкальное сопровождение и новости. За час играло по две песни в течении всего периода проведения шоу. Все версии музыкальных композиций сократили до трех минут. За состоянием рекордсменов присматривал врач, осматривая подопечных несколько раз в сутки. Трансляцию достижения смотрели свыше миллиона человек.

Самый продолжительный полет на воздушном шаре

В феврале 2017 года путешественник и священник Федор Конюхов вместе с воздухоплавателем Иваном Меняйло. Они вылетели на тепловом аэростате с аэродрома в Ярославской области, преодолев свыше тысячи километров, и через 55 часов 10 минут благополучно приземлились в Саратовской области.

Идея стать рекордсменами по длительности полета на воздушном шаре, побив тогда имеющийся — японский в 50 часов, пришла к ним в 2014 году. Именно в тот год Федор Конюхов учился управлению аэростатом у инструктора Ивана Меняйло.

Рекорд по отсутствию проигрышей за спортивную карьеру

Заслуженный мастер спорта, фигуристка Ирина Роднина числится в Книге рекордов как спортсмена, не имеющая с 1968 по 1980 года ни одного проигрыша. Спортсменка стала самой выдающейся фигуристкой в истории парного катания. Три раза одержала победу на олимпийских играх (1972, 1976, 1980), 10 раз стала мировым чемпионом (1969—1978) , 11 — чемпионом Европы (1969—1978, 1980) и шесть — в Советском Союзе (1970—1971, 1973—1975, 1977).