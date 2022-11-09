Всемирный день Книги рекордов Гиннесса: пять невероятных достижений россиян

Автор: Маргарита Константинова
-
Поделиться

9 ноября проходит Всемирный день Книги мировых рекордов Гиннесса. Редакция ivbg собрала пять интересных достижений россиян, внесенных во всем известную книгу.

достижение
Изображение: free-images.com

Рекорд по деторождению одной матерью

Российская крестьянка Валентина, супруга крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева, которая жила в XVIII веке, воспроизвела на свет самое большое число детей. У нее был 69 детей. Роды проходили 27 раз: 16 раз двойня, семь раз тройня и четыре раза по четыре близнеца. Из всех детей младенческий возраст не пережили только двое.

Успехи многодетной матери зафиксировала Екатерина II. Позже их перенесли в Книгу Гиннесса. Супруг женщины был повторно женат. Во втором браке он имел еще 18 детей.

Рекорд покорения вершины Килиманджаро по возрасту

В конце октября 2015 года россиянка из Бурятии Ангела Викторовна Воробьева в возрасте 86 лет взошла на пик Ухуру — самой высокой вершины горы Килиманджаро. Помощь рекордсменке в пути оказывала ее 62-летняя дочь. На вершине Ангела Викторовна станцевала танго. Свое достижение женщина посвятила родной сестре, которая умерла в детском возрасте.

«На высоте 4 тысячи метров мы с гидом даже станцевали танго. А на 5 тысячи метров нам довелось встретить рассвет! Рассвет над облаками. Это впечатляет! Еще у меня пропал голос, и я не могла говорить, но повернуть назад? Нет, я даже не думала об этом», — делалась с журналистами своим триумфом пожилая экстремалка из Улан-Удэ.

Рекорд по длительности проведения командного радиоэфира

В апреле 2015 года радиоведущие передачи «Русские перцы» на «Русском радио» Алиса Селезнева, Вадим Воронов, Дмитрий Оленин утроили 60-часой марафон в прямом эфире радиостанции, побив предыдущий рекорд американцев в 57 часов. Достижение приурочили к 20 юбилею «Русского радио», приобретя звание самых выносливых специалистов своего дела.

За двое с половиной суток ведущие не только общались с радиослушателями, но и принимали в студии известных представителей из музыкальной сферы. Диалоги ведущих длились не меньше 42 минут в час с перерывами на сервисные элементы, музыкальное сопровождение и новости. За час играло по две песни в течении всего периода проведения шоу. Все версии музыкальных композиций сократили до трех минут. За состоянием рекордсменов присматривал врач, осматривая подопечных несколько раз в сутки. Трансляцию достижения смотрели свыше миллиона человек.

Самый продолжительный полет на воздушном шаре

В феврале 2017 года путешественник и священник Федор Конюхов вместе с воздухоплавателем Иваном Меняйло. Они вылетели на тепловом аэростате с аэродрома в Ярославской области, преодолев свыше тысячи километров, и через 55 часов 10 минут благополучно приземлились в Саратовской области.

Идея стать рекордсменами по длительности полета на воздушном шаре, побив тогда имеющийся — японский в 50 часов, пришла к ним в 2014 году. Именно в тот год Федор Конюхов учился управлению аэростатом у инструктора Ивана Меняйло.

Рекорд по отсутствию проигрышей за спортивную карьеру

Ирина Роднина
Изображение: Ирина Роднина на пресс-конференции в Союзе журналистов Москвы. Автор — Алексей Куденко. Источник — РИА Новости.

Заслуженный мастер спорта, фигуристка Ирина Роднина числится в Книге рекордов как спортсмена, не имеющая с 1968 по 1980 года ни одного проигрыша. Спортсменка стала самой выдающейся фигуристкой в истории парного катания. Три раза одержала победу на олимпийских играх (1972, 1976, 1980), 10 раз стала мировым чемпионом (1969—1978) , 11 — чемпионом Европы (1969—1978, 1980) и шесть — в Советском Союзе (1970—1971, 1973—1975, 1977).

Автор