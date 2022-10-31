Муж и жена заблудились в лесу возле Сосново

По информации ivbg.ru, поздним вечером 30 октября из лесного массива в поселке Сосново были выведены 50-летний мужчина и его 45-летняя жена.

Супруги поняли, что потерялись, около 18:30 вечера. По лесу они блуждали минимум два с половиной часа, спасатели нашли их примерно около 21:00.

Пострадавшие переданы родственникам.