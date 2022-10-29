Ленобласть может взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению Донбасса

Ленинградская область может взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению Донбасса.

С таким предложением к руководству области обратился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что Ленобласть и несколько других российских субъектов на федеральном уровне поблагодарили за работу, проделанную в освобожденных территориях в этом году. И предложили взять новые обязательства.

Речь идет об оказании помощи с ремонтом инфраструктуры и возрождением народного хозяйства Донбасса. Деньги на это выделят из федерального бюджета.