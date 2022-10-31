Видео: спутники пролетали на фоне северного сияние в Пятиречье

В ночь на 31 октября в Ленобласти засняли спутники засняли на фоне северного сияния.

Кадры были сделаны в Пятиречье Приозерского района и опубликованы в tg-канале «Астро Фото Болото».

«Их гладкие детальки отражаются в Солнышке, находящемся с другой стороны земного шара. Всего насчиталось 61 спутник за промежуток в 25 минут, с 00:13 до 00:38», — рассказал автор видео Алексей Лем.

Видео: t.me/astrophotoboloto