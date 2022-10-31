На побережье Финского залива заметили редкого арктического воробья, который считается предвестником морозов.

Редкую птицу заметил биолог Павел Глазков в районе поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти. Как правило, пуночки гнездятся за Полярным кругом, а в нашем регионе осенью бывают только пролетом: по пути в Центральную Азию или же в Северную Африку.

«Только сильные холода и настоящая зима заставляют их лететь на юг. Поэтому пуночки у нас предвестники морозов! А если зима будет теплой, то пуночки могут остаться, и перезимовать в наших краях», — рассказал биолог.

Фото: Павел Глазков