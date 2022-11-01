С 1 ноября в России изменятся правила поверки счетчиков

По ее словам, нововведения вряд ли повлияют на размер платежей.

Ольга Лебединская, являющаяся доцентом кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с агентством «Прайм» рассказала о том, что с 1 ноября текущего года в Российской Федерации вводятся изменения правил поверки счетчиков.

— Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме, — Ольга Лебединская, эксперт.

Помимо этого специалист выразила мнение, что новые правила, вероятнее всего, не окажут влияние на размер платежа. Это обусловлено тем, что большинство граждан страны не осуществляют проверку систем учета, вместо этого россиян предпочитают закупить новое оборудование.