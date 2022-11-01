В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — ефрейтор Владимир Лотов.

Подразделение в состав которого входил ефрейтор Владимир Лотов выполняло задачи по обеспечению всеми видами связи отдельного реактивного артиллерийского дивизиона.

В момент получения боевой задачи командиром реактивного артиллерийского дивизиона со стороны противника начался минометный обстрел наших позиций. Одним из попаданий враг повредил линии связи. Оценив обстановку, Ефрейтор Лотов незамедлительно принял решение, несмотря на непрекращающийся минометный огонь со стороны противника, выдвинутся для устранения повреждений линии связи.

Несмотря на непрекращающийся обстрел, Владимир, в условиях, сопряженных с риском для жизни, оперативно восстановил поврежденные линии связи. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям Ефрейтора Лотова удалось не допустить потери управления реактивным артиллерийским дивизионом, передать необходимые данные расчетам боевых машин, нанести огневой удар по местам расположения противника.