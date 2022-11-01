В Ленобласти на болоте нашли личные вещи красноармейца — фото

Автор: Гузель Галимова
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В минувшие выходные отряд «Переправа» нашел на болоте в Ленобласти личные вещи одного из бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сначала поисковики нашли противогаз и каску. Вскоре они обнаружили и другие личные вещи неизвестного бойца: зеркальце, два перочинных ножа, подсумки, ремень, гранату, патроны и другие. Однако останки владельца снаряжения найти не удалось.

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Фото: Дмитрий Рыполов/ВКонтакте

Поисковики предполагают, что скорее всего с раненного бойца сняли всю амуницию и унесли с передовой. Также останки солдата могли растаскать звери. Есть версия, что погибший мог быть похоронен где-то неподалеку. Поисковики обязательно попытаются найти останки бойца.

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06.10.2022 150
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