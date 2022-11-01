Утро вторника в Петербурге было туманным

Первый день последнего месяца осени встретил горожан белой пеленой.

Читатели Neva.Today рассказали, что утром, 1 ноября, Петербург был затянут плотным туманом. Синоптики обещают кратковременные дожди и неустойчивые прояснения в течении суток.

Воздух прогреется до +7…+9 градусов тепла. Скорость ветра не будет превышать 3-8 метров в секунду.

Отметим, что с 1 ноября в Северной столице начался осенний призыв на срочную службу. Из города намерены призвать около 2,4 тысяч горожан.