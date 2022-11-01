В поселке Федоровское открылся новый сквер

Сквер назвали в честь Михаила Рапопорта — бывшего директора совхоза «Федоровское».
По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ, в поселке Федоровское в Тосненском районе открылся новый сквер.
— В сквере предусмотрели возможности для отдыха жителей любого возраста. Здесь установлены лавочки, детские качели, организовано спортивное пространство и фотозона на фоне арт-объекта. Высадили деревья и обеспечили уличное освещение, — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
Отмечается, что благоустройство было проведено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Вам будет интересно
Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры РФ. Новый сервис для родителей запущен...
01.11.2022 29