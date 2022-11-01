В поселке Федоровское открылся новый сквер

Сквер назвали в честь Михаила Рапопорта — бывшего директора совхоза «Федоровское».

По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ, в поселке Федоровское в Тосненском районе открылся новый сквер.

— В сквере предусмотрели возможности для отдыха жителей любого возраста. Здесь установлены лавочки, детские качели, организовано спортивное пространство и фотозона на фоне арт-объекта. Высадили деревья и обеспечили уличное освещение, — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Отмечается, что благоустройство было проведено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».