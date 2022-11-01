Ленобласть подготовила около 2000 спальных мешков участникам спецоперации

Гуманитарный груз отправился из Тосно в зону военных действий.
Ленобласть подготовила около 2000 спальных мешков участникам боевых действий. Теплые предметы походного быта были сшиты по спецзаказу российскими производителями.
Отмечается, что защитникам из шестой армии доставят термобелье, генераторы , бензопилы и многое другое.
В формировании гуманитарного груза приняли участие областные предприятия и фонд «Ленинградский рубеж».
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29.10.2022 171