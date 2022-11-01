В Лужском районе стартовали «Покровские смотрины»

В Лужком районе Ленобласти стартовали «Покровские смотрины» — образовательный проект для молодежи, интересующейся традиционной русской культурой.

В течение недели молодые люди познакомятся с народным искусством, духовно-нравственными основами деревенской жизни. Также участников ждут конкурсы. Главной наградой для победительницы конкурса станет традиционный венец, созданный по старинному образцу.

Мероприятие проходит в деревне Мерево в усадьбе героя Отечественной войны 1812 года и уроженца Лужской земли Дмитрия Лялина.