Региональный Фонд поддержки предпринимательства помогает самозанятым гражданам. Среди мер поддержки — микрозаймы, комплексные услуги и обучающие программы.

Расскажем подробнее о каждой мере.

Финансовая поддержка

Самозанятые Ленобласти могут получить микрозайм на сумму от 50 до 500 тысяч рублей по льготной ставке 5% годовых. Средства от микрозаймов могут пойти на технику, оборудование и обучение. Уже в 2022 году подобных микрозаймов в Ленобласти выдано на сумму свыше 5 млн. рублей.

Обучение

Образовательные курсы – еще одна мера поддержки самозанятых. Что в них входит? Это комплексная подготовка к продажам на маркетплейсах, регистрация личного кабинета и работа в нем. Обучение подразумевает как очный формат, так и онлайн-занятия. Помимо этого, Фонд обеспечивает участие самозанятых в конкурсах, форумах, фестивалях, выставках и бизнес-играх. Стоит упомянуть отдельно программу «Стань самозанятым!».

Комплексные услуги

Здесь несколько бесплатных маркетинговых инструментов от Фонда.

«Портфель самозанятого», куда входят: услуги маркетолога по продвижению в социальных сетях, изготовление дизайн-макетов, фотоуслуги (товары и услуги самозанятого), мероприятия на площадке центра «Мой бизнес».

Разработка «сайта-визитки», куда входят: новый сайт, бессрочная лицензия, наполнение сайта необходимой информацией, обучение.

Консультации профильных экспертов: по правовым вопросам, по вопросам маркетинга, продвижения продукции и услуг на сайтах, и в социальных сетях. Эксперты помогут самозанятым в продвижении их бизнеса.

По всем вопросам о мерах поддержки для самозанятых можно получить информацию в Центре «Мой бизнес» по телефону 88123094688. Напомним, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в его Телеграм-канале.