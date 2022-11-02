Мужчину два часа искали в лесу возле Тихвина

По информации ivbg.ru, 2 ноября около 04:30 в Аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что в лесном массиве возле Тихвина потерялся 40-летний мужчина. Его телефон был выключен.

Спасатели отправились на поиски и обнаружили его спустя два часа. Примерно в 06:20 он был выведен из леса и передан полиции, так как не было возможности передать его родственникам.

В Аварийно-спасательной службе сообщили, что в таких ситуациях полицейские обычно ждут приезда семьи, либо отпускают человека, если он в состоянии доехать до дома.