Из комода в Федоровском украли около 6 миллионов в рублях и евро

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 1 ноября в полицию Тосненского района обратилась 38-летняя сотрудница строительной компании. В ее доме на улице Кленовой в поселке Федоровское побывал вор.

Добычей злоумышленника стали 5,5 млн рублей и около €5000, хранившиеся в комоде в спальной комнате. Материальный ущерб пострадавшая оценила примерно в шесть миллионов рублей.

Камеры наблюдения показали, как 28 октября около 03:30 неизвестный перелез через забор. В здании установлена сигнализация, но в тот момент она была отключена.

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