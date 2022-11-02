Ленобласть потратит более 265 млн рублей на выкуп земли под метро в Кудрово

Ленинградская область перечислит более 265 млн рублей в бюджет Петербурга в рамках подготовки к строительству станции метро «Кудрово» во Всеволожском районе.

Деньги пойдут на компенсацию владельцам изымаемой под нужды строительства станции земли. Также выплаты получат владельцы гаражей. Часть суммы уйдет на финансирование работ по сносу построек. Деньги в областной бюджет заложены.

Планируется, что на освобожденных территориях разместят два вестибюля, электродепо с рельсовыми и автодорожными подходами и вентиляционные шахты. Станцию «Кудрово» планируют сдать к 2029 году.