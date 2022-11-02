Семьи мобилизованных ленинградцев получили субсидии на ЖКХ

Семьям мобилизованных граждан компенсируют 50% от норматива затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Дрозденко. Льгота распространяется на мобилизованных граждан, совместно проживающих с ними родителей, супругов, детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет, и касается граждан, у которых место жительства или пребывания на территории 47 региона.

Подать заявление можно будет с 7 ноября 2022 года. Для получения компенсации необходимо обратится в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» или МФЦ.

Если заявление будет подано с 7 ноября до 31 декабря 2022 года, то компенсация будет назначена с 1 октября 2022 года. Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, следующего за текущим.

Напомним, что все родственники и семьи мобилизованных ленинградцев, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]